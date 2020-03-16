«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.03.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
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16.03.2020 в 17:29
16.03.2020 в 15:25
16.03.2020 в 14:45
16.03.2020 в 14:15
16.03.2020 в 12:26
14.03.2020 в 13:11
13.03.2020 в 12:55
13.03.2020 в 09:55
12.03.2020 в 14:36
12.03.2020 в 13:40
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.03.2020
Пермский аграрный университет провел акцию «Шаг в будущее»
В Перми прошли решающие матчи «Финала четырёх» Кубка России по гандболу
На заводе им. Шпагина прошел благотворительный фестиваль «Семья начинается с меня»
В Перми хирурги провели операцию по удалению меланомы
Обязанность по дезинфекции автобусов и трамваев возложили на кондукторов
В Кудымкаре всех студентов отпустят по домам с завтрашнего дня
Студенты педагогического университета переходят на дистанционное обучение
Пермяки отметили День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса
В Перми дезинфицируют общественный транспорт
Когда маленькая помощь дороже самого большого сочувствия. Программа «День сегодняшний» с Юрием Филимоновым
В ПГНИУ на три дня отменили занятия из-за коронавируса
В Краснокамске осужден закладчик наркотиков
В детских садах в Перми усилили противоэпидемические меры
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Роспотребнадзор проведет «горячую» линию по профилактике коронавируса
Аграриев Прикамья поддержат субсидиями
Гость студии: Евгений Тверетинов
Коронавирус: в Пермском крае введен режим повышенной готовности
В Прикамье стартует первый этап акции «Сообщи, где торгуют смертью»
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