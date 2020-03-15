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Большое интервью Дмитрия Махонина
Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал свое первое после назначения на должность большое интервью и согласился ответить на личные вопросы съемочной группе "Вести Пермь". Съемки проводились в его родном поселке Рябинино в Чердынском районе, близ школы, которую заканчивал будущий руководитель региона.
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