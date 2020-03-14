Пермская «Ласточка» стала съемочной площадкой для короткометражного кино
Пермская пригородная компания выделила один из вагонов "Ласточки" по просьбе режиссера Марины Конюховой, которая работает над короткометражкой под названием «Поезд жизни». Съемочный процесс проходит во время привычной работы «Ласточки» - на маршруте «Пермь-2 - Кишерть» и обратно.
«Поезд жизни» - философская притча о человеческом выборе и о праве самому вершить свою судьбу. Сюжет построен на рассказе о том, как мифическая электричка доставляет души к месту рождения. Не смотря на то, что производство картины вместе с её монтажом займет месяцы, на выходе будет всего лишь 10-минутный фильм. Марина Конюхова, режиссер фильма «Поезд жизни»: "У нас команда просто гигантская. У нас 40 актеров участвует в этой съемке. Этот фильм ждет длинный постпродакшн, я думаю, что около полутора месяца, а затем мы отправим его на международные кинофестивали".
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