В Перми выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией

Краевое управление Роспотребнадзора сообщает, что повторный анализ проб, взятых у пермяка, госпитализированного накануне с подозрением на коронавирус, подтвердил предварительный диагноз. Таким образом, в Прикамье появился первый заболевший. К счастью, он был вовремя изолирован. Власти региона призывают воздержаться от панических настроений и следовать рекомендациям эпидемиологов.

У заболевшего пациента были ярко выраженные симптомы острого респираторного заболевания. Но под подозрение на коронавирусную инфекцию он попал, после того, как выяснилось, что совсем недавно вернулся из Европы. И здесь уже начинаются совсем другие меры безопасности.

В инфекционной больнице первичный тест показал, что причиной болезни действительно может быть коронавирус. Через день из лаборатории федерального центра пришел окончательный ответ - диагноз полностью подтвердился. Впрочем, течение болезни пока мало отличается от обычного гриппа.

Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края:

- Состояние его удовлетворительное и в принципе если считать его, как обычного пациента с вирусной инфекцией, то он мог бы наблюдаться в обычных амбулаторных условиях, но сейчас меры повышенной готовности, поэтому он изолирован в боксе.

Теперь в первую очередь будут проверять всех, с кем общался зараженный. К приему пациентов изолированные боксы в краевой больнице готовы полностью. Здесь даже прямой вентиляции нет, чтобы вирус не вышел за пределы палаты.

Марина Зернина, заведующая отделением № 1 краевой инфекционной больницы:

- Лечение и обследование занимает 14 дней, за это время пациенты четырежды проходят обследования на коронавирусную инфекцию и получают лечение.

Коронавирус сегодня распространился в более чем ста странах мира. Особую озабоченность Роспотребнадзора вызывает ситуация в Китае, Корее, Иране, Италии, Франции, Испании и Германии. Всем, кто возвращается из этих стран, настоятельная рекомендация обратиться на горячую телефонную линию, даже если нет никаких признаков болезни.

Наталья Вольдшмидт, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- На основании этой информации будет выдан им больничный лист и организована изоляция на дому, а также лабораторное обследование.

Штаб предупреждения распространения коронавируса в Прикамье теперь собирается в ежедневном режиме. В аэропорту ввели скрытое тепловое сканирование всех пассажиров даже на внутренних рейсах. Дополнительные меры безопасности в ближайшее время планируют ввести и на железной дороге.















