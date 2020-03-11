Уже собрано 19 тысяч подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести»

В гипермаркете «Семья», ТРК «Колизей», в парке «Россия - моя история» на Речном вокзале начали работать точки по сбору подписей в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Также голосование проходит и в интернете, на сайте «ЗаПермь.РФ».

По всему городу можно встретить молодых людей, которые собирают подписи.

"Акция позволит повысить престиж оборонного комплекса Перми, обратить внимание федеральных властей, позволит выделять дополнительные средства для оборонных предприятий, также в городе будет установлен памятник с указом президента о присвоении данного звания городу Перми", - объясняет суть акции Сергей Шевцов.

Почетное звание "Город трудовой доблести" назначается за ударный труд в годы Великой Отечественной войны.

Историю краевой столицы знают многие, так что убеждать ставить подпись никого не приходится.

Оставить свой голос можно и на сайте "ЗаПермь.РФ", который работает уже неделю. Свои подписи поставили уже 19 тысяч человек. Окончательные итоги акции будут подведены к 1 мая. Но судя по такому активному началу, в победе можно быть уверенным.