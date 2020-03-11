В Перми сегодня стартовали продажи нового коммерческого автомобиля итальянской марки «Фиат»
В Перми сегодня стартовали продажи нового автомобиля итальянской марки "Фиат". В первую очередь, машина рассматривается как коммерческий транспорт, хотя может быть не только фургоном или микроавтобусом, но и целым автодомом для дальних путешествий.
Фиат Профешнал - это коммерческий транспорт, продажи которого запускает компания «Сатурн-Р-Авто». «Дукато» - одна из самых популярных моделей с десятками вариантов комплектации. Покупатель задаёт необходимые параметры - это может быть грузовой фургон или микроавтобус. И даже автодом для дальних поездок и путешествий.
Олег Бояршинов, менеджер отдела продаж Fiat Professional Сатурн-Р-Авто:
- 18 человек может перевозить автобус, туристический, самый большой. Что касается объёмов, максимальный объём у Фиат Дукато до 17 кубических метров. Грузоподъёмность - до 1 тонны 800 килограммов.
Вариант высоты также можно выбрать. Задние двери открываются на 180 градусов для удобства разгрузки. Комфортно и на водительском месте - подлокотник с регулировкой, мультимедийная система, большая полка для документов.
Несмотря на то, что это большой серьёзный автомобиль, со многими моментами в его эксплуатации справится даже девушка. К примеру, часть бампера одновременно является подножкой. Очень удобно добраться до самого верха лобового стекла.
Неожиданный для такой машины и расход топлива. От восьми с половиной литров на 100 километров пробега.
Узнать об условиях покупки автомобилей линейки «Фиат Профешнл» можно в автоцентре «Сатурн-Р-Авто».
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