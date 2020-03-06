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Врачи выступили с протестом на закрытие диагностических лабораторий в пермских клиниках →
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 06.03.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
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