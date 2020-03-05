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Повышение платы за парковки в центре Перми откладывается

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Анонсированное повышение платы за парковку в центре Перми пока не будет. Об этом сегодня заявляют в пресс-службе администрации Перми. Напомним, месяц назад, 5 февраля, на сайте администрации города появился проект изменений в правила платных парковок. Согласно документу, парковочные места в Перми будут поделены на четыре зоны. Стоимость часа парковки в трех зонах останется прежней - 20 рублей. В четвертой зоне, которая ограничена улицами Попова, Пушкина, Сибирской и Монастырской, стоимость парковки планировалось увеличить на четверть – до 25 рублей. Предполагалось, что изменения вступят в силу уже с 10 марта.


Опубликовано: 05.03.2020 в 20:42 в рубрике - Вести Пермь

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