В Пермском районе стоит гигантский снеговик









В Пермском районе слепили гигантского снеговика.

Такую снежную скульптуру малой формой точно не назовешь. Этого снеговика видно из любой точки Нижних Муллов, но лучший вид открывается со стороны Камы. Его без труда можно разглядеть даже с противоположного берега, из Кировского района Перми. На то, чтобы забраться на высоту 12,5 метров надо иметь немалое мужество. Даже представить страшно, как это все построили.

Дмитрий Антонов:

- Поднимаемся по первому пролету, лестницу нужно переставить на второй пролет.

Конкурс на самый большой снеговик уже не первый год проводит один из ютуб-каналов. Победитель прошлого года высотой 11 метров 60 сантиметров. Творение троих молодых людей из Нижних Муллов как минимум на один метр больше. На его строительство ушло полтора месяца и весь снег с окрестных полей.

Дмитрий Антонов:

- Придумывали сами, помогали родители. Что-то делали, шкурили, вырезали шляпу, шили из ткани, подручных материалов.

Для местных жителей снеговик теперь главная достопримечательность. В праздники приходили и помогали строить. Теперь сюда приходят играть дети и водят экскурсии.

Дима Пищальников:

- Я в шоке был, когда первый раз его увидел. Когда спускался с горы, обалдел от его размеров.

Итоги конкурса будут подводить в середине марта. Главный приз – сто тысяч рублей. И у пермского снеговика есть все шансы на победу.