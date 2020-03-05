Цифровая химическая лаборатория "Химзон" стала победителем ежегодного конкурса социальных инвестиций Сибура

Пермский проект "Цифровая химическая лаборатория. Химзон" стал победителем ежегодного конкурса социальных инвестиций.

Химией Марина Трофимова увлечена третий год, мечтает связать свое будущее с этой наукой.

Марина Трофимова, ученица 10 класса МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми:

- Я бы хотела совершить какое-нибудь открытие, которое сделает глобальный скачок во всем мире химии.

Сейчас научный проект десятиклассницы посвящен специальному биоразлагаемому клею, не оставляющему следов, его можно использовать в различных отраслях. Марина с нетерпением ждет нового оборудования, которое позволит ее работе продвигаться быстрее.

Елена Звегинцева, директор МАОУ "Химико-технологическая школа "СинТез" г. Перми:

- Мы приобретаем комплект 3D-оборудования, компьютерного современного оборудования, которое позволит готовить интересные проекты, которое позволит детям посмотреть полный производственный цикл современного цифрового оборудования.

Пермский проект "Цифровая химическая лаборатория. Химзон" стал одним из девяти региональных победителей ежегодного грантового конкурса социальных инвестиций "Формула хороших дел", проводимого компанией "Сибур".

Пятый год подряд компания "Сибур" реализует программу социальных инвестиций "Формула хороших дел". Благодаря этой поддержке в различных городах России только в этом году будет реализовано более ста проектов.

В Перми это создание специального сенсорного сада для детей и взрослых с инвалидностью, экологическая тропа в Серебрянском парке, целый район зеленых насаждений, который разделит Осинцовский промузел с жилыми районами и многое другое по шести направлениям, охватывающим все наиболее важные общественные сферы.

Константин Югов, генеральный директор АО "Сибур-Химпром":

- Традиционно мы поддерживаем тех, кто хочет делать добрые дела. Дела, связанные с развитием наших детей, связанные с помощью тем, кто в ней нуждается, дела, связанные с экологией нашего города и в целом Пермского края. И те проекты, которые сегодня определены победителями, это наше большое общее дело, которое мы поддерживаем не только материально, но и личным участием.

Сразу после торжественной церемонии награждения здесь же в зале на дискуссии все гости вместе обсудили тему развития волонтерства в современном городе.