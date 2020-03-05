Итоги визита главы региона в Соликамск

За ходом расселения ветхого и аварийного жилья в Соликамске следил глава Прикамья Дмитрий Махонин. Город стал вторым в ходе рабочей поездки в Верхнекамье. Сейчас расселение проходит на деньги нацпроекта «Жилье и городская среда» и средства региональной программы. Темпы оценили как высокие.

В 2019 году в Соликамске расселили 39 человек. В 2020 в новые квартиры переедут 249 жителей, в 2021 году ещё 124.

Дома на улице Коммунистической были построены сразу после войны. Некоторые из них старше своих жильцов в три раза.

Юлия и Вячеслав: "Смысла нет ничего делать, куски потолка прямо падают".Уже сформирован земельный участок, который передан Корпорации развития Пермского края. Здесь до конца 2021 года построят новую четырехэтажку для переселенцев.

Татьяна Горх, первый заместитель главы администрации Соликамского городского округа: "Это такой комплексный подход. Мы заходим в квартал и не какие-то единичные дама строим, а сразу квартальное решение с парковками и зелёными зонами".

Рекордные темпы расселения аварийки помогает обеспечить национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный президентом Владимиром Путиным. Плюс региональная программа. Для Пермского края это отличная возможность не снижать темпов, отметил глава региона Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин: "В данном случае федеральная поддержка чувствуется. По темпам расселения аварийного жилья Пермский край один из лидеров. Темпы набраны, главное, их не замедлять".На расселение аварийного жилья Пермскому краю выделено почти 26 млрд рублей до 2024 года. Это третье по величине финансирование этой программы среди всех регионов страны.

Региональная адресная программа по расселению аварийного жилья продолжит действовать и после 2021 года. Благодаря всем мерам в ближайшие два года в новые квартиры в Пермском крае переедут 9 тысяч человек.