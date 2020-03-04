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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.03.2020

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Владелицы «Умных домофонов» свой подарок к 8 Марта могут увидеть заранее

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Владельцы «Умных домофонов» свой подарок к 8 Марта могут увидеть заранее. Технологию «Умного дома» в Перми сегодня представляет компания «Ростелеком». Возможностей бытового комфорта – масса, и домофон - только одна из них.

О том, что Андрей сделает такой приятный сюрприз, Лариса пока что не догадывается. В то время как мужчина оформляет букет цветов, девушка уже отправилась с работы в сторону дома. Что ожидает ее по приезду, показал «Умный домофон» через специальное приложение.

Кто подошел к подъезду, а затем и к дому, Ларисе отлично и видно и слышно. На вызывной панели домофона стоит специальная камера. А это и дополнительный комфорт, и безопасность, говорит девушка.

Лариса Арапова:

- Я очень люблю сюрпризы, особенное такие, которые я получила сегодня. В первую очередь я за безопасность. Благодаря домофону я могу предотвратить неприятные сюрпризы.

Управлять таким домофоном от «Ростелеком» можно прямо через мобильный телефон. В приложении. Принимать видеовызовы или открывать дверь можно, даже если вы находитесь не дома. Представители застройщиков говорят, что это поможет сэкономить, например, на консьерже.

Артем Савельев, руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа застройщика ПМД:

- Условно виртуальный консьерж, консьержа нет, но при этом территория 100% находится под контролем, в том числе и жильцов.

Причем просматривать все можно с телефона, планшета или ноутбука и в режиме онлайн и позже. Изображение с камер храниться в специальном облаке.

Наталия Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Надо понимать, что вся картинка сохраняется в облаке «Ростелекома», и в случае ЧС ее можно всегда достать из архива.

А еще виртуально можно контролировать все ключи доступа, дать им «имя», привязать или наоборот удалить. Можно назначить персональные, временные коды доступа для родственников или друзей. Действовать такие будут в течение 24 часов.

Ну, а главный подарок Андрей сделает Ларисе 8 марта. Даже в отпуске она сможет видеть все ли в порядке дома.

Метки: Интернет, В России, Наука и техника

Опубликовано: 04.03.2020 в 22:19 в рубрике - Вести Пермь

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