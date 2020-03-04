Владелицы «Умных домофонов» свой подарок к 8 Марта могут увидеть заранее
Владельцы «Умных домофонов» свой подарок к 8 Марта могут увидеть заранее. Технологию «Умного дома» в Перми сегодня представляет компания «Ростелеком». Возможностей бытового комфорта – масса, и домофон - только одна из них.
О том, что Андрей сделает такой приятный сюрприз, Лариса пока что не догадывается. В то время как мужчина оформляет букет цветов, девушка уже отправилась с работы в сторону дома. Что ожидает ее по приезду, показал «Умный домофон» через специальное приложение.
Кто подошел к подъезду, а затем и к дому, Ларисе отлично и видно и слышно. На вызывной панели домофона стоит специальная камера. А это и дополнительный комфорт, и безопасность, говорит девушка.
Лариса Арапова:
- Я очень люблю сюрпризы, особенное такие, которые я получила сегодня. В первую очередь я за безопасность. Благодаря домофону я могу предотвратить неприятные сюрпризы.
Управлять таким домофоном от «Ростелеком» можно прямо через мобильный телефон. В приложении. Принимать видеовызовы или открывать дверь можно, даже если вы находитесь не дома. Представители застройщиков говорят, что это поможет сэкономить, например, на консьерже.
Артем Савельев, руководитель отдела маркетинга и инвестиционного анализа застройщика ПМД:
- Условно виртуальный консьерж, консьержа нет, но при этом территория 100% находится под контролем, в том числе и жильцов.
Причем просматривать все можно с телефона, планшета или ноутбука и в режиме онлайн и позже. Изображение с камер храниться в специальном облаке.
Наталия Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:
- Надо понимать, что вся картинка сохраняется в облаке «Ростелекома», и в случае ЧС ее можно всегда достать из архива.
А еще виртуально можно контролировать все ключи доступа, дать им «имя», привязать или наоборот удалить. Можно назначить персональные, временные коды доступа для родственников или друзей. Действовать такие будут в течение 24 часов.
Ну, а главный подарок Андрей сделает Ларисе 8 марта. Даже в отпуске она сможет видеть все ли в порядке дома.
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