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Трудовые династии Пермской Транснефти
Профессия нефтепроводчика ответственна и требует максимальной самоотдачи. Среди промышленных отраслей, она по-прежнему востребована и престижна, тому подтверждение – трудовые династии, когда родители приводят на родное предприятие своих детей.
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