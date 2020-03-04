«Заливное» для ям: в Перми стартовал дорожный ремонт

В Перми приступили к срочному ямочному ремонту дорог. Часть из них после зимы оказалась по-настоящему разбита. Причина - частые скачки температуры через нулевую отметку. Первыми под ремонт попали наиболее пострадавшие, вызвавшие большее количество жалоб горожан улицы. Ночь, дождь со снегом и температура близкая к нулю - настоящих дорожников все это не остановит. Сергей Сухоруков сам живет на Гайве и все прелести весенней дороги по дамбе КамГЭСа ощущает на себе. Хорошо, что именно этот объект стал первым в этом сезоне дорожного ремонта. А действия уже отработаны.

Сергей Сухоруков, мастер дорожных работ: "Перед началом работ очищается проезжая часть, с помощью ветродуйки выдуваем грязь, снег, воду, и потом заливается непосредственно литой асфальт".

Шутки про жидкий асфальт в снег здесь совсем не актуальны. Все делается по технологии и абсолютно серьезно. Для этого уже сейчас запустили завод, который разогревает асфальтобетонную смесь до 200 градусов, а к месту ремонта ее доставляет термос-бункер с функцией миксера.

"Литой асфальтобетон возможно вполне выпускать в такую погоду. Для этого существуют и ГОСТы, предназначенные для такого периода. В такое время любой другой асфальтобетон не укладывается", - рассказывают специалисты.Главный плюс такого метода, что работы можно производить, не перекрывая полностью движения. Да, поверхность еще далека от идеальной, но проходит несколько минут - и асфальт застыл, знак ремонта дорог можно переносить дальше.

Понятно, что подобная технология годится только для экстренного ремонта. Из-за частых переходов температуры через нулевую отметку асфальтовое покрытие весной страдает больше всего. Сейчас главное обеспечить безаварийный проезд, настоящий ремонт начнется позже.

Евгений Карабатов, глава администрации Орджоникидзевского района Перми: "Соответственно, с первых чисел апреля мы ждем запуска асфальтобетонных заводов и будем переходить на нормальный летний ремонт. Список улиц уже сформирован".Что ремонтировать в первую очередь, сегодня во многом зависит от активности самих граждан. В Общественной палате до 16 марта как раз набирают народных экспертов, которые будут следить за предстоящим ремонтом дорог.

Даниил Бахарев, эксперт рабочей группы при комиссии Общественной палаты Пермского края: "Ни один объект не будет сдан без подписи общественников. На сегодня все объекты сдаются только с общественностью".

А пока текущий ремонт в городе продолжается, после КамГЭС на очереди улица Карпинского и Комсомольский проспект.