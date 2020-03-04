Глава Пермского края Дмитрий Махонин совершает первую рабочую поездку в Верхнекамье. В программе визита - Соликамск и Березники. Здесь Дмитрий Махонин уже посетил микрорайон "Любимов", куда переселяют жителей аварийных домов. После визита - сроки застройки возможно изменятся.

Школу, которая строится в березниковском микрорайоне Любимов, по плану должны сдать в конце августа. Но в заявленные сроки верится не особо, считает глава региона Дмитрий Махонин, поручив Минстрою взять вопрос на особый контроль, потому что есть отставание от графика, хотя подрядчик старается сроки нагнать.

Пообщался глава региона и с любимовскими новосёлами. Попили чаю, обсудили переезд.

Порой смена обстановки только на пользу, рассказала Любовь Колованова. Вместе с мамой и мужем они получили новую квартиру в одной из высоток нового микрорайона.Любовь Колованова: "Всё устраивает, и этаж, и квартира, тепло, хорошо, уютно! И дышится свежо, очень нравится".

Строительство "Любимова" идёт в правобережной части Березников. Жителей постепенно переселяют из зоны техногенной аварии, и сегодня на правый берег переехали уже более 5,5 тысяч человек.

Новый микрорайон - это не только строительство жилых домов, это создание инфраструктуры. Например, с 18-го этажа прекрасно видно детский сад, который уже сдан, в него ходят дети.

Кроме школы, сейчас строится ещё один детский сад. Они возводятся в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». Что касается жилья - на данный момент сдано уже тринадцать домов. Игорь Ведерников, генеральный директор АО «Корпорация развития Пермского края»: "Сейчас в стадии строительства шестнадцать домов. В 2020 году из этих домов мы планируем десять в общей сложности сдать. Один уже сдан, то есть девять на очереди".

Полностью микрорайон должен быть завершён к третьему кварталу 2021 года. И ещё одно новоселье, которое запланировано на ближайшее время - это открытие подразделения полиции в Любимове - с дежурной частью, подразделениями следствия, дознания и уголовного розыска, а также участковых. Дмитрий Махонин: "Любимов - это стройка, наверное, самая масштабная, которая реализуется в Пермском крае. Если в первом приближении - масштабы впечатляют, это микрорайон большого города".

Жильё для березниковцев обсуждали и на большом совещании, где Дмитрий Махонин вручил сертификат на квартиру Владимиру Куракину - одному из участников боя у чеченского села Джани-Ведено в марте 2000 года.