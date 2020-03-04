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Аэропорт оцеплен, пассажиры допрошены. Подробности экстренной посадки «заминированного» борта
Пассажиры рейса Новосибирск-Москва покинули Пермский аэропорт в 17 часов 20 минут. Самолету компании «S7» потребовалась экстренная посадка после сообщения о минировании. Из-за этого в районе аэропорта было перекрыто движение транспорта, на месте работали спецслужбы.
Загорелые пассажиры в лёгких куртках стремились быстрее покинуть аэропорт, окружённый машинами специальных служб. Шоссе Космонавтов перекрыли на два километра в обе стороны. Что происходит, пермяки, прилетевшие из Индии, спрашивали у журналистов.
Виталий Агафонов, которому, напротив, нужно было попасть в здание вокзала, выехал заранее, но дальше оцепления пробраться на машине не получилось.
Виталий Агафонов: "Сюда приехал - меня направили в объезд, приехал, сказали, в аэропорт проезда нет. Бардак какой-то!"Самолёт авиакомпании «S7», летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Перми накануне днём. По сообщению перевозчика, когда борт уже был в небе, поступило сообщение, что он заминирован.
Александр Клебанов, заместитель министра транспорта Пермского края: "Над Удмуртией получили сигнал бедствия. Приземлился в аэропорту «Большое Савино». Службы аэропорта отработали на отлично".
Заявлено, что воздушное судно проверили с помощью оборудования, которое работает как рентген. Пассажиров в это время разместили в так называемой «стерильной зоне», за пределами общего зала ожидания. Каждого из 114 человек допрашивали следователи.Также сразу заявили о том, что размещения в гостинице не потребуется, борт отправят в Москву в ближайшие часы.
Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "По федеральным авиационным правилам, пассажиры получают полное обслуживание. Прохладительные напитки, питание. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы отправляются по расписанию".
Пассажирам некоторых рейсов требовалось поспешить, чтобы не опоздать на самолёт.
В итоге борт, экстренно севший в Перми, вылетел в Москву в 17 часов 20 минут. Пассажиры, не покидая «стерильной зоны», провели в Большом Савино больше четырех часов. Движение по шоссе Космонавтов было восстановлено.
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