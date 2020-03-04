Аэропорт оцеплен, пассажиры допрошены. Подробности экстренной посадки «заминированного» борта

Пассажиры рейса Новосибирск-Москва покинули Пермский аэропорт в 17 часов 20 минут. Самолету компании «S7» потребовалась экстренная посадка после сообщения о минировании. Из-за этого в районе аэропорта было перекрыто движение транспорта, на месте работали спецслужбы.

Загорелые пассажиры в лёгких куртках стремились быстрее покинуть аэропорт, окружённый машинами специальных служб. Шоссе Космонавтов перекрыли на два километра в обе стороны. Что происходит, пермяки, прилетевшие из Индии, спрашивали у журналистов.

Виталий Агафонов, которому, напротив, нужно было попасть в здание вокзала, выехал заранее, но дальше оцепления пробраться на машине не получилось.

Виталий Агафонов: "Сюда приехал - меня направили в объезд, приехал, сказали, в аэропорт проезда нет. Бардак какой-то!"Самолёт авиакомпании «S7», летевший из Новосибирска в Москву, совершил экстренную посадку в Перми накануне днём. По сообщению перевозчика, когда борт уже был в небе, поступило сообщение, что он заминирован.

Александр Клебанов, заместитель министра транспорта Пермского края: "Над Удмуртией получили сигнал бедствия. Приземлился в аэропорту «Большое Савино». Службы аэропорта отработали на отлично".

Заявлено, что воздушное судно проверили с помощью оборудования, которое работает как рентген. Пассажиров в это время разместили в так называемой «стерильной зоне», за пределами общего зала ожидания. Каждого из 114 человек допрашивали следователи.Также сразу заявили о том, что размещения в гостинице не потребуется, борт отправят в Москву в ближайшие часы.

Евгений Кузнецов, пресс-секретарь международного аэропорта «Пермь»: "По федеральным авиационным правилам, пассажиры получают полное обслуживание. Прохладительные напитки, питание. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы отправляются по расписанию".

Пассажирам некоторых рейсов требовалось поспешить, чтобы не опоздать на самолёт.

В итоге борт, экстренно севший в Перми, вылетел в Москву в 17 часов 20 минут. Пассажиры, не покидая «стерильной зоны», провели в Большом Савино больше четырех часов. Движение по шоссе Космонавтов было восстановлено.