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← Контрольный объезд. В Перми возводят сразу четыре детских сада

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.03.2020

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Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Опубликовано: 03.03.2020 в 21:40 в рубрике - Вести Пермь

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← Контрольный объезд. В Перми возводят сразу четыре детских сада

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