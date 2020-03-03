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← Транспортная карта: как пополнить проездной без очередей и не выходя из дома?

Контрольный объезд. В Перми возводят сразу четыре детских сада

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Четыре детских сада одновременно возводятся в Перми. Какие-то обещают сдать уже к концу этого года, сроки постоянно контролируют - контрольный объезд строек провел глава Перми Дмитрий Самойлов. Теперь строителям придется сокращать отставание от графика.
В сентябре Дарья уже пойдет в школу, а вот для ее младших братьев детсадовская жизнь только начинается. По словам мамы, опыт этот бесценный, дома так ребенка не подготовить.
Людмила Потапова: "Дети здесь общаются, много учатся новому и выходят в жизнь уже подготовленными".
Свободных мест в детском саде «Талантика» нет. А желающих сюда попасть с каждым годом все больше. Вся надежда на новое строящееся здание на улице Плеханова.
Елена Алейникова, заведующая детским садом «Талантика»: "Здесь новый развивающийся микрорайон, строится много новых домов. Приезжают сюда молодые родители, которые хотят отдать своих детей в детский сад возле дома, конечно". Одновременно в Перми сейчас возводят 4 детских сада. За ходом работ особенно внимательно следят молодые родители из соседних домов.
Объезд стройплощадок под детскими садами глава Перми Дмитрий Самойлов назначил на воскресенье. Даже в выходной работы не должны останавливаться.
Контролировать ход работ - общая задача. На Плеханова детский сад по проекту рассчитан на 200 мест, на Парковом, на улице Желябова уже на 360.
Вячеслав Григорьев, депутат Пермской городской думы: "Конечно, когда мы говорим, мы планируем строить, мы закладываем деньги на проектно-изыскательские работы. Это хорошие слова, но это слова. И очень приятно видеть, что строительство началось. К концу этого года, я надеюсь, малыши пойдут в этот сад".
Небольшая задержка произошла еще на этапе проектирования детских садов. Теперь задача подрядчиков - нагнать отставание. Ведь на строительство идут общие деньги. Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Такое интенсивное и большое строительство стало возможно только благодаря национальному проекту «Демография», за счет федерального и краевого софинансирования. Мы одновременно сейчас строим 4 детских сада, строительные работы ведутся на трех школьных объектах".
В семье Потаповых уже в марте ожидается очередное пополнение. Так что и новая школа, и новый детский сад Дарье с младшими братьями будет как нельзя кстати.


Опубликовано: 03.03.2020 в 10:15 в рубрике - Вести Пермь

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