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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.03.2020

Контрольный объезд. В Перми возводят сразу четыре детских сада →

Транспортная карта: как пополнить проездной без очередей и не выходя из дома?

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Проблем с пополнением транспортных карт в Перми можно было бы избежать, если бы знать процедуру заранее. В начале марта горожане столкнулись с тем, что карту нельзя пополнить так, как это была всегда - в первых числах месяца, а только через определенный срок.
Светлана Николина с первой попытки пополнить социальный проездной, как это было раньше с 21-го по 1-е число текущего месяца, не смогла. Сказали приходить через 31 день с момента оплаты.
Светлана Николина: "Мне неудобно, мне нужно 60 поездок, я могла пополнить либо на 30, либо на 90".
Допустим у вас льготный проездной – это красная карта. 1 февраля вы купили тариф на «60 поездок». Поездки на нем будут храниться 31 день с момента оплаты. По истечении этого времени, все оставшиеся поездки аннулируются. Если раньше срок действия был строго привязан к началу и концу месяца, то теперь эта дата стала плавающей. Загвоздка оказалась в том, что раньше этого срока на сегодняшний день нельзя выбрать точно такой же тариф, как был раньше, а только альтернативные: либо на 30, либо на 90 поездок. В департаменте транспорта пояснили, что срок 31 день – был сделан для удобства пассажиров – так как можно не покупать проездной с первого числа. А купить его, например, с 15-го.
Алёна Власова, пресс-секретарь департамента транспорта Перми: "Это стало удобно для родителей школьников, например, когда школьные каникулы, а проездной не оплачивается, он уже оплачивается после окончания школьных каникул". С введением нового тарифного меню на транспортную карту можно подключить один из существующих тарифов и экономить деньги. Напомним, раньше транспортная карта работала только в режиме "электронного кошелька" без предоставления скидки на проезд. Пополнить ее можно с помощью терминала Сбербанка или сервисов Сбербанк-онлайн. Там же можно выбрать интересующий тариф. Чтобы ситуация с транспортными картами не повторилась, городской департамент транспорта уже направил соответствующую заявку в Министерство информационного развития и связи. В течение марта всё будет исправлено.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 03.03.2020 в 08:50 в рубрике - Вести Пермь

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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.03.2020

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