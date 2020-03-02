«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.03.2020

Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.

Полиция, следственный комитет и чиновники министерства образования проводят проверку по факту избиения школьника младших классов в Добрянке. Как звучат первые выводы?

Проблемы с пополнением транспортной карты - как оплатить поездки без очередей и не выходя из дома?

Контрольный объезд - в Перми к открытию готовятся сразу четыре детских сада. Когда сюда пойдут дети?