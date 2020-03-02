«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.03.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
Полиция, следственный комитет и чиновники министерства образования проводят проверку по факту избиения школьника младших классов в Добрянке. Как звучат первые выводы?
Проблемы с пополнением транспортной карты - как оплатить поездки без очередей и не выходя из дома?
Контрольный объезд - в Перми к открытию готовятся сразу четыре детских сада. Когда сюда пойдут дети?
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.02.2020
В Перми открылась первая в истории России «ТРИЗ-сессия»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.02.2020
В Перми начался процесс по делу о закрытии хостела «Карамель»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.02.2020
Госпрограмма автокредитования будет действовать до конца февраля, заявил сегодня пермский дилер Volkswagen
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.02.2020
Сотовая связь 3G появилась в поселках Вая и Вильва
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020
Пермский оперный театр поделился планами на два сезона
Добавить комментарий: