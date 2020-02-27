«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 27.02.2020

Сегодня в Перми провели встречу для директоров школ по вопросам дополнительного набора в 5 классы. Напомним, ранее конкурсные процедуры в статусных лицеях и гимназиях были признаны незаконными для первоклассников. В связи с этим приняли решение увеличить количество мест в 5 классах для тех, кто хотел бы учиться «не по прописке». Здесь конкурсы разрешены законодательством. Заявлено, что информация о количестве дополнительных мест появится на сайтах школ 1 марта. Написать заявление родители смогут с 1 апреля по 7 мая, как на бумаге, так и в электронном виде.