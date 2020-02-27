В Перми открылась первая в истории России «ТРИЗ-сессия»
В Перми открылась первая в истории России "ТРИЗ-сессия". Свои изобретения в области авиационного двигателестроения здесь представили специалисты со всей страны. Что инновационного показали на выставке - подробнее в видеосюжете
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