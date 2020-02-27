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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.02.2020

В Перми открылась первая в истории России «ТРИЗ-сессия»

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В Перми открылась первая в истории России "ТРИЗ-сессия". Свои изобретения в области авиационного двигателестроения здесь представили специалисты со всей страны. Что инновационного показали на выставке - подробнее в видеосюжете

Метки: Сделано в Перми, Экономика, Наука и техника

Опубликовано: 27.02.2020 в 10:42 в рубрике - Вести Пермь

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