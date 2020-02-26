«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 26.02.2020

Происшествие случилось на реке Кама в районе ул. Кировоградская, 72. Сотрудник вневедомственной охраны заехал к роднику за ключевой водой. Подойдя к источнику, росгвардеец услышал детские крики о помощи. В 30-ти метрах от берега под лед провалились двое мальчиков. Роман Шпулинг бросился спасать детей. Пробежав по тонкому льду около 15 метров, сам стал проваливаться. Остальное расстояние до детей росгвардеец преодолел ползком. Добравшись до мальчишек, Роман вытащил их на лед. Росгвардеец обогрел детей в автомобиле и доставил в близлежащий отдел полиции, после чего ребята были переданы своим родителям.