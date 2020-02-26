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В Перми начался процесс по делу о закрытии хостела «Карамель»

В суде Индустриального района начался процесс по делу о закрытии хостела «Карамель». Несмотря на то, что в январе из-за хлынувшего в подвал кипятка, здесь погибли пять человек, деятельность заведения официально не прекращена до сих пор. А трое пострадавших все еще остаются в больницах. Прокуратура обратилась в суд с требованием о запрете эксплуатации мини-отеля.
Елена Лозовая, помощник прокурора Индустриального района г. Перми: "Изначально это помещение, по технической документации, является подвалом, складом. В принципе, в том варианте, в котором мини-гостиница была, ни по документам, ни фактически, там её не должно было быть."
Ответчиков двое - Сергей и Анатолий Щербаковы, управляющий и владелец помещения. Первый в СИЗО, второго представляет доверенное лицо. И контрдоводы представленные суду - целесообразность такого рассмотрения.
Дина Савельева, представитель ответчика:"Отель закрыт, и закрывать уже нечего, то есть основания иска отсутствует. Во-вторых, причина закрытия связана не с нарушением пожарной безопасности, а со случившейся техногенной аварией."
20 января затопление кипятком подвала, переоборудованного под гостиницу, унесло жизни пяти человек, в том числе четырёхлетнего ребёнка. Ещё трое взрослых получили ожоги, одного пациента отправили в Москву, двое остаются в больнице в Перми.
Андрей Бабиков, заведующий ожоговым отделением ГКБ им. С.Н. Гринберга: "Им уже проведено оперативное лечение, возможно, понадобится ещё. У них ожоги достаточно глубокие, потому что ожоги горячей водой дают глубокое прогревание мягких нижележащих тканей, которые потом дают некрозы."
По факту было возбуждено уголовное дело, правоохранители задержали управляющего Сергея Щербакова, который был объявлен в розыск. Предпринимателя арестовали в зале суда. При этом дело было передано в центральный аппарат Следственного комитета.
Трагедия в «Карамели» стала отправной точкой для проверок гостиниц и мини-отелей по всему городу. На данный момент 11 закрыто после проверок прокуратуры, 7 добровольно прекратили свою деятельность. Вот один из примеров недалеко от «Карамели», на улице Леонова - отель «Амалия», двери опечатаны, деятельность прекращена.
Сейчас «Карамель» на Советской Армии, 21 закрыта и опечатана, прекратил свою работу и второй отель под таким названием на Екатерининской, такое решение приняли собственники. Что же касается суда - продолжение следует, судья объявила перерыв в процессе.


Опубликовано: 26.02.2020 в 11:47 в рубрике - Вести Пермь

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