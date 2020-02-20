«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.02.2020

Несмотря на то, что микрофинансовые организации лояльно относятся к своим заемщикам, возможность отказа в выдаче займа все-таки существует. Так, в 2019 году, количество отказов увеличилось более чем на 15%. Что может стать причиной отклонения заявки на займ, и стоит ли обращаться в МФО в случае, если есть вероятность негативного ответа?