



Госпрограмма автокредитования будет действовать до конца февраля, заявил сегодня пермский дилер Volkswagen. То есть и самые выгодные условия просуществуют столько же. А что если суммировать все виды скидок и добавить государственное участие? Сколько получится, выяснял наш корреспондент.

От осмотра автомобиля к цифрам Александр Михайлин перешёл, не дожидаясь тест-драйва. Нужно было убедиться, что выгода действительно такая большая. Стоимость Фольксваген Поло в полной комплектации после всех предложений оказалась ниже на 260 тысяч рублей от первоначальной стоимости.

Екатерина Делидова, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»:

- И при участии в государственной программе кредитования ваше выгода дополнительно ещё минус 10%. Таким образом, стоимость автомобиля получится 721 700 рублей.

За эту сумму – климат и круиз-контроль, обогрев лобового стекла, обогрев сидений, парктроник, литые диски, современная мультимедиа система, и ещё с сотню полезных опций и дополнений. А также у вас «топовое» головное устройство с большим сенсорным экраном и камерой заднего вида.

Путем сложений предложений приобрести автомобиль можно классом выше изначально запланированного варианта.

Екатерина Делидова, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»:

- Первое, это выгода по трейд-ин – при обмене автомобиля покупатель получает прямую денежную выгоду в размере 40 тысяч рублей. Второе, это прямая выгода, которую предоставляет сам дилер, на данный момент она составляет дополнительно ещё 35 тысяч. Помимо этого мы предлагаем выгодные условия по кредитованию, а именно - прямая денежная выгода в размере 10% от стоимости автомобиля. Всё это подкрепляется низкой процентной ставкой по кредитам.

И это ещё не всё. Дополнительно на некоторые автомобили в подарок комплект зимних шин.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, это касается и автомобилей, и финансовых спецпредложений. Здесь в автосалоне можно узнать полную информацию обо всех условиях и выгодах.

Александр Михайлин до шоурума на шоссе Космонавтов, 381 был ещё в Экскурс-Автомобили на проспекте Парковом, 64. И там, и там широкий выбор автомобилей. Но территориально оказался ближе «Фольксваген Центр Пермь», поэтому именно здесь решил не медлить с покупкой – госпрограмма действует до конца февраля.