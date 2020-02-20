Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020

Сотовая связь 3G появилась в поселках Вая и Вильва

"Ростелеком" установит 11 базовых станций сотовой связи стандарта 3G в деревнях и селах Прикамья, где проживает свыше 4,5 тысяч человек. Все работы будут выполнены в соответствии с госконтрактом, заключенным с Министерством информационного развития и связи Пермского края в рамках реализации региональной программы "Информационное общество".

"Обеспечение жителей удаленных сельских поселений Пермского края доступом к качественной сотовой связи - одно из приоритетных направлений. До конца 2021 года сотовая связь и интернет появятся во всех населённых пунктах края с населением от 250 до 2 тыс. человек. За это время сотовой связью будет обеспечено 48 населенных пунктов. В рамках исполнения государственных контрактов в этом году будет подключено 11 населенных пунктов", - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.

Проект направлен на обеспечение мобильной связью жителей малонаселенных пунктов, а также для организации оперативной медицинской помощи и своевременного оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Кроме голосовой связи и передачи данных будет обеспечена возможность трансляции абонентам сигналов оповещения и экстренной информации.

Петр Козловский, директор Пермского филиала "Ростелекома":

"Компания “Ростелеком” обладает необходимой инфраструктурой и техническими возможностями, чтобы обеспечить население Прикамья современными телекоммуникационными услугами. С появлением мобильной связи жители еще одиннадцати малых поселений получат доступ к информационным порталам, медиа ресурсам, социальным сетям, а также к Единому порталу госуслуг, где в электронном виде можно получить более двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг".

Впервые мобильная связь в этом году появится в следующих населенных пунктах Пермского края: п. Скопкортная (Александровский район), ст. п. Парма (Губахинский городской округ), п. Вая (Красновишерский район), п. Ломовка (Лысьвенский городской округ), д. Груни (Нытвенский район), п. Сим (Соликамский район), п. Вильва (Горнозаводский район), п. Акилово (Кочевский район), а также с. Верхний Сып, с. Нижний Сып, д. Ломь Уинского района.

Напомним, что в 2019 году "Ростелеком" уже установил восемь базовых станций сотовой связи 3G в поселениях Пермского края, где проживает около 3 тысяч человек. Работы также были выполнены в рамках госконтракта с краевым министерством информационного развития и связи. Тогда мобильная связь впервые появилась в поселениях Березовского (с. Зернино), Горнозаводского (пгт. Старый Бисер), Куединского (д. Маркидоновка), Октябрьского (с. Леун), Суксунского (д. Агафонково, д. Васькино, д. Сызганка) районов и городского округа Лысьва (п. Рассоленки).

Метки: Интернет, в Пермском крае

Опубликовано: 20.02.2020 в 10:25 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020

Пермский оперный театр поделился планами на два сезона

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020

Резкий рост числа судебных актов по неплательщикам за тепло прибавил работы судебным приставам

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020

Зачисление первоклассников в школы станет прозрачным

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.02.2020

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 12.02.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020
Главные информационные итоги дня
19.02.2020 в 22:20

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Эмоции зрителей и артистов циркового шоу «Песчаная сказка»
Королевский цирк Гии Эрадзе представил на арене Пермского цирка новое красочное представление.
18.02.2020 в 22:38

Метки: Культура, в Пермском крае, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.02.2020
Главные информационные итоги дня
18.02.2020 в 21:34

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.02.2020
Главные информационные итоги дня
17.02.2020 в 21:03

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.02.2020
Главные информационные итоги дня
14.02.2020 в 23:10

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

В Перми юные патриоты со всей страны соревновались за звание лучших
Сегодня завершается 18-й Международный слёт юных патриотов «Равнение на Победу!»
18.02.2020 в 20:04

Метки: Образование, В России, Общество, Спорт

Туры в Сочи на лето стартовали от 17000 рублей с авиаперелетом
Веский повод обратить внимание на столицу Русской Ривьеры в летнем сезоне 2020 - это фантастические тарифы раннего бронирования.
03.02.2020 в 21:14

Метки: В России, Здоровье

Из зимней тундры вернулась внедорожная экспедиция пермяков
Пермь-Ямал 2020. 6 человек, два внедорожника Тойота, 5 регионов, 5300 километров, из которых 1100 по зимнику, 1200 литров топлива и 100 часов, проведенных за рулем.
30.01.2020 в 22:51

Метки: В России, Взгляд на страну

Новую мобильную буровую установку презентовали в Прикамье
Пермский разработчик - завод нефтегазового машиностроения «Синергия» презентовал мобильный буровой комплекс для бурения основных стволов скважин.
27.01.2020 в 12:00

Метки: Сделано в Перми, в Пермском крае, В России, Наука и техника, Экономика

В Пермском крае пройдет Сход по выбору делегатов на XI Съезд марийского народа
На основании Положения о сходах и порядка созыва XI Съезда марийского народа, утверждённого Пленумом Всемарийского совета от 2 ноября 2019 года , в г.
24.01.2020 в 18:01

Метки: Культура, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Сотовая связь 3G появилась в поселках Вая и ВильваСотовая связь 3G появилась в поселках Вая и Вильва

Законодатели Прикамья обсудят систему "Умный лес"Законодатели Прикамья обсудят систему "Умный лес"

Краснокамский ремонтно-механический завод наращивает производствоКраснокамский ремонтно-механический завод наращивает производство

Оттепель пришла в Прикамье всерьез и надолгоОттепель пришла в Прикамье всерьез и надолго

В Перми на прохожих рухнула глыба снегаВ Перми на прохожих рухнула глыба снега

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.02.2020

В Прикамье из Ржева переданы останки участника Великой Отечественной войны В Прикамье из Ржева переданы останки участника Великой Отечественной войны

Пермский оперный театр поделился планами на два сезонаПермский оперный театр поделился планами на два сезона

В Перми прошел мастер-класс по созданию картинВ Перми прошел мастер-класс по созданию картин

Скончалась легендарный концертмейстер Пермского хореографического училища Скончалась легендарный концертмейстер Пермского хореографического училища

Ярмарка народных промыслов собрала мастеров со всего ПрикамьяЯрмарка народных промыслов собрала мастеров со всего Прикамья

Пермяки заглянули в творческую лабораторию художникаПермяки заглянули в творческую лабораторию художника

Всё по-настоящему: как родители сдавали ЕГЭВсё по-настоящему: как родители сдавали ЕГЭ

Пермские студенты попробовали себя в роли преподавателейПермские студенты попробовали себя в роли преподавателей

Автора "Пермской езды" пригласили в мэрию ПермиАвтора "Пермской езды" пригласили в мэрию Перми

Дмитрий Махонин поручил подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательстваДмитрий Махонин поручил подготовить десятилетнюю программу развития предпринимательства

Сгорели дотла. В ГИБДД сообщили подробности страшной аварии Сгорели дотла. В ГИБДД сообщили подробности страшной аварии

Жители Прикамья оказывают помощь УФАС в выявлении нарушений законодательства о рекламеЖители Прикамья оказывают помощь УФАС в выявлении нарушений законодательства о рекламе

"Песчаная сказка". Новое цирковое шоу в Перми"Песчаная сказка". Новое цирковое шоу в Перми

Пермь готовится к зимней сессии краевого Молодежного форумаПермь готовится к зимней сессии краевого Молодежного форума

Подведены итоги проекта «Покупай пермское»Подведены итоги проекта «Покупай пермское»

Иномарка влетела в стоящий автобус: подробности ДТПИномарка влетела в стоящий автобус: подробности ДТП

В ГИБДД подвели итоги масштабной операции "Автобус"В ГИБДД подвели итоги масштабной операции "Автобус"

На трассе Полазна-Чусовой сгорели два автомобиля, погибли людиНа трассе Полазна-Чусовой сгорели два автомобиля, погибли люди

В районах Перми завершили работу ледовые городки В районах Перми завершили работу ледовые городки

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную