Лучшие по профессии

А здесь речь о конкурсе профессионалов, а точнее о профессиональном мастерстве. Его в Перми демонстрировали уже на 11-м городском конкурсе. Это уже 11-й городской конкурс профмастерства «Лучший по профессии», который в этом году проходит при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей. В цехах и кабинетах Пермского техникума промышленных и информационных технологий участники выполняют теоретические и практические задания.

За процессом внимательно наблюдают члены жюри. Сегодня лучших молодых работников определяют в восьми номинациях: операторы станков, электромонтёры, контролёры, мастера участков, инженеры цифрового производства. Их квалификация уже в ближайшее время пригодится на профильных промышленных предприятиях города.

«ОДК-Пермские моторы» поддерживают конкурсы профмастерства для того, чтобы дать ребятам ещё одну возможность проявить себя.

Помимо призов и повышения категории, призёров конкурса профмастерства всех уровней работодатели мотивируют, в том числе, интересными поездками.

«ОДК-Пермские Моторы» отправляют перспективную молодёжь туда, где ребята смогут увидеть результат своего труда в деле. Это Международный авиакосмический салон в Жуковском или ведущие профильные предприятия страны. Победители этого конкурса профмастерства поедут в Воронеж – на завод, где производят самолёты с пермскими двигателями, в том числе, и для президента страны.