60 лет Строительному факультету Пермского Политеха

60-летие со дня основания отмечает сегодня Строительный факультет Пермского политеха. Среди его выпускников те, кто строил известные здания Перми, и те, кто застраивает город сейчас. Но не только строителей выпускает факультет.

Именно так выглядел известный в Перми ресторан «Горный хрусталь» до 2006 года, рассказывает Сергей. В этом же году перед выпускником Строительного факультета проектировщиком Сергеем Савичем встала непростая задача - сделать реконструкцию.

Сергей Савич:

- Стояла задача приспособить его для современного использования, отреставрировать и сохранить при этом все функции - развлекательные, торговые, общепита.

Задачу выполнить удалось. Впрочем, сегодня в день 60-летия Строительного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета воспоминаниями и достижениями может поделиться каждый. Все началось в 1959-м, тогда на базе Пермского горного института появился по приказу министра высшего образования СССР вечерний факультет, где была включена специальность «ПГС» - промышленное и гражданское строительство. Именно так положили начало высшему строительному образованию на Западном Урале.

За свою историю из этих стен вышло более 20 тысяч высоких специалистов строительной отрасли. Примерно 80% современной Перми построено именно ими.

Впрочем, бывшие студенты реализовали себя не только в строительной индустрии, но и в культуре, образовании и органах власти. В их числе глава Перми Дмитрий Самойлов. Благодарственными письмами он наградил сотрудников факультета.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

- Спасибо, что благодаря вам сегодня есть наш новый город, за 60 лет он практически… и жилье, и школы, и детские сады, и поликлиники, и уникальные здания. Все то, что является лицом нашего города, построено выпускниками сройфак.

Как рассказала декан, сейчас Строительный факультет насчитывает 1500 студентов - очники и заочники. С каждым годом увеличивается число бюджетных мест.

Ксения Сарайкина, декан строительного факультета ПНИПУ:

- К нам приходят лучшие из лучших абитуриентов. Каждый год у нас самый высокий проходной балл. Мы даем лучшее строительное образование, в регионе это точно.

Ну, а сегодня на праздничной сцене выступали не только выпускники, но и первокурсники, которые через некоторое время тоже внесут свою лепту в развитие города.



