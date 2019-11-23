Задолженность по оплате за тепло влечет отключение горячей воды в квартире
Судебные приставы провели очередной рейд по должникам за тепловую энергию. Прийти могут к любому, кто не платил за отопление и горячую воду более двух месяцев и опломбировать вентиль на трубе, по которому поступает горячая вода. Нарушение целостности пломбы влечёт штраф. Единственная возможность вернуть горячую воду - оплатить задолженность и обратиться в офис Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», чтобы ограничение сняли.
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