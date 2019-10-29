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Участникам секретных ядерных проектов СССР положены льготы

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Дело почти полувековой давности. В Перми сегодня проходит суд по иску 78-летнего инвалида Василия Осипова. В числе ответчиков Министерство обороны и МВД РФ. Подполковник в отставке просит предоставить социальные льготы за участие в проекте «Тайга».

В 1971 году был затеян эксперимент по переброске вод северных рек в Каму и Волгу при помощи ядерных зарядов.

Дело рассматривается в Свердловском районном суде Перми. Истец – 78-летний житель города Перми Василий Осипов. В начале 70-х годов, он был сотрудником управления пожарной охраны, в зоне проведения взрывов следил за тем, чтобы все было в порядке. Как следует из судебной информации, речь идет о предоставлении гарантий и компенсаций лицам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных катастроф.

Проект «Тайга» - глобальный проект, если обратиться к справочной информации, этот проект реализовывался с целью создания искусственного канала между реками на севере края – Печора и Колва, для подпитки мелеющего Каспийского моря. Планировалось, что взрывов будет 250, но их было всего три, затем проект был свернут по объективным причинам. Спустя столько лет пожилой человек хочет отстаивать свои права в суде. Речь идет о присвоении ему определенного статуса.

Ответчиком выступает Министерство обороны, третьим лицом – главное управление внутренних дел по Пермскому краю. Потому что пожарная охрана числилась в управлении внутренних дел Пермского облисполкома, там и работал Василий Осипов. Он намерен свою позицию отстаивать и добиваться результата

Метки: Аварии, Власть, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.10.2019 в 22:55 в рубрике - Вести Пермь

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