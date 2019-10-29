В Перми работают над мимикой человекоподобных роботов
Это роботы, и вскоре их будет не отличить от людей. Прототипами для таких андроидов служат реально существовавшие и живущие ныне люди. Такие, например, как Арнольд Шварценеггер и Альберт Эйнштейн. Оба умеют следить глазами за собеседником, знают 11 языков и имеют подвижную мимику.
Сделаны они в двух комплектациях. К примеру, популярный актер отправится к кому-нибудь домой. Он умеет взаимодействовать с системой «Умный дом» - включать музыку, свет, управлять электроприборами. Знаменитый физик - уже бизнес версия, такой может стать помощником в банках, многофункциональных центрах и даже выдавать посадочные талоны и принимать багаж.
Цена за такого варьируется от 1 млн до 3 млн. Все зависит от комплектации. «Копию» можно снять и с настоящего человека.
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