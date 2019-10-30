Авиамузей «Стена самолетов»
История «Пермских моторов» длиной почти в километр.
Группа художников закончила реставрацию части авиамузея под открытым небом. Все экспонаты в нём нарисованы, а располагается экспозиция на заводском заборе по улице Куйбышева в Перми. Была обновлена часть, посвящённая 30-40-м годам. К изображению моторов и самолётов добавились люди и некоторая продукция завода, которая до этого не была нарисована. В новой экспозиции три самолета и два двигателя: истребитель И-15бис и довоенный И-16 в окраске «чкаловской» пилотажной группы «Красная пятерка»; бомбардировщик Пе-8 – крупнейший боевой самолет советских ВВС времен Великой Отечественной войны. Кроме того, авторы идеи рассказали, что все изображённые предметы соответствуют своим реальным размерам.
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