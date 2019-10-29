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Огонь, вода и свет - в одном шоу на арене Пермского цирка

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Огонь, вода и свет - в одном шоу. Его сегодня представляют на арене Пермского цирка. Здесь повторяют трюки великого Гудини, а на смелость проверяют без страховки.

Изящно и грациозно над зрителями парит воздушная гимнастка, артистка цирка в третьем поколении Маргарита Чомахидзе. За неземной лёгкостью скрывается титанический труд, – рассказывает девушка.

Маргарита Чомахидзе, воздушная гимнастка:

- Если ты где-то не подготовлен, у тебя выходит дыхалка или не собрался внутренне в закулисной части, у тебя ничего не клеится, и дальше травмы, и сбои в трюковой части. Здесь работа и физическая и ментальная. Здесь особый настрой.

Программа шоу воды огня и света объединила в себе целое созвездие артистов. Жонглёр шляпами, загадки истинной магии цирка и «Колесо смелости» по-шотландски. Кстати, страховка здесь не предусмотрена.

До Алексея Сокола этот трюк исполнял только великий Гудини. Опутанный цепями, он должен выбраться из стеклянной колбы с водой. Трюк длинной 2,5 минуты Алексей с отцом готовили почти 2 года.

Алексей Сокол, иллюзионист:

- Репетировали этот трюк два года. Год ушел на то, чтобы сделать реквизит к этому трюку. Около года ушло на тренировку, чтобы задерживать дыхание, потому что когда давят цепи, тебя заливают водой, не так уж и легко.

Танцующий в лазерных лучах, фонтан бьет до самого купола. Его установили прямо по центру манежа.

Восторг и восхищение. Каждый номер - настоящее зрелище. Яркие артисты и последние технологии. Все это в окружении танцующих ярких фонтанах.

Премьера прошла с успехом. Публика аплодировала стоя. По традиции на шоу, воды огня и света вход для детей до 5 лет свободный.

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 29.10.2019 в 22:20 в рубрике - Вести Пермь

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