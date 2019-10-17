«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.10.2019
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
|
|16.10.2019 в 22:45
|15.10.2019 в 23:17
|15.10.2019 в 20:51
|14.10.2019 в 21:33
|14.10.2019 в 10:54
|16.10.2019 в 23:17
|16.10.2019 в 11:03
|15.10.2019 в 20:51
|10.10.2019 в 10:23
|10.10.2019 в 09:51
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.10.2019
Терракотовый шедевр из Кунгура
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.10.2019
Где найти подработку беременной женщине
Главсеребро. Сереброника показала как сегодня создаются лучшие образцы ювелирного искусства
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.10.2019
Космонавт Алексей Леонов Почетный гражданин города Перми
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.10.2019
Стоимость билетов в городском транспорте подорожает с 1 декабря
Автопробег «Пермская картошка: накормившая фронт и тыл» стартует сегодня из Перми
Остаться без газа в Пермском крае можно не только за долги
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.10.2019
«Забавные» инопланетяне рядом с нами
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.10.2019
Призыву на военную службу этой осенью подлежит около 3000 жителей Прикамья
Грандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на Урале
Научиться высокой кухне просто и незатратно
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.10.2019
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Терракотовый шедевр из Кунгура
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.10.2019
Космонавт Алексей Леонов Почетный гражданин города Перми
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.10.2019
Остаться без газа в Пермском крае можно не только за долги
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.10.2019
Грандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на Урале
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.10.2019
Добавить комментарий: