Получили красную квитанцию - ждите судебных приставов

В Перми усиливаются меры по борьбе с долгами за тепло и горячую воду. Некоторые пермяки уже получили в начале октября квитанции красного цвета. - Последнее предупреждение от пермских теплоэнергетиков злостным неплательщикам. Найдя такую в своём почтовом ящике, нужно в кратчайшие сроки погасить указанную в документе задолженность. В противном случае, можно ожидать прихода незапланированных гостей - судебных приставов. Они взыщут подтверждённый судом долг или наложат арест на автомобиль, компьютер, другую крупную бытовую технику. Кроме потери имущества, должники рискуют возможностями выезда за границу и заключения сделок с недвижимостью. На сегодняшний день на исполнении приставов находятся около 60 000 подобных дел.