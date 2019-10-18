Получили красную квитанцию - ждите судебных приставов
В Перми усиливаются меры по борьбе с долгами за тепло и горячую воду. Некоторые пермяки уже получили в начале октября квитанции красного цвета. - Последнее предупреждение от пермских теплоэнергетиков злостным неплательщикам. Найдя такую в своём почтовом ящике, нужно в кратчайшие сроки погасить указанную в документе задолженность. В противном случае, можно ожидать прихода незапланированных гостей - судебных приставов. Они взыщут подтверждённый судом долг или наложат арест на автомобиль, компьютер, другую крупную бытовую технику. Кроме потери имущества, должники рискуют возможностями выезда за границу и заключения сделок с недвижимостью. На сегодняшний день на исполнении приставов находятся около 60 000 подобных дел.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.10.2019
Терракотовый шедевр из Кунгура
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 15.10.2019
Космонавт Алексей Леонов Почетный гражданин города Перми
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.10.2019
Остаться без газа в Пермском крае можно не только за долги
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.10.2019
Грандиозная оптическая стройка «Ростелекома» ознаменовалась милионным абонентом на Урале
Добавить комментарий: