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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.10.2019 →

Фонд капремонта в Кизеле принимает работы подрядчиков вместе с жильцами

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Фонд капитального ремонта Пермского края реализуя региональную программу по проведению капитального ремонта, ведет диалог с гражданами, оперативно реагирует на поступающие заявления от граждан, следит за ходом и качеством выполнения ремонтах работ.

Например, в Кизеле проводятся работы по ремонту крыши фасада и фундамента в 4 многоквартирных домах. Фонд проводит активную работу по решению вопросов граждан, оперативно реагирует на поступающие заявки. А также постоянно проверяет качество применяемых материалов, качество выполнения работ и строго следят за сроками производства работ.

Метки: в Пермском крае, Экономика, Общество

Опубликовано: 17.10.2019 в 20:48 в рубрике - Вести Пермь

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