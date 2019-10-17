Фонд капремонта в Кизеле принимает работы подрядчиков вместе с жильцами

Фонд капитального ремонта Пермского края реализуя региональную программу по проведению капитального ремонта, ведет диалог с гражданами, оперативно реагирует на поступающие заявления от граждан, следит за ходом и качеством выполнения ремонтах работ.

Например, в Кизеле проводятся работы по ремонту крыши фасада и фундамента в 4 многоквартирных домах. Фонд проводит активную работу по решению вопросов граждан, оперативно реагирует на поступающие заявки. А также постоянно проверяет качество применяемых материалов, качество выполнения работ и строго следят за сроками производства работ.