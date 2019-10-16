Терракотовый шедевр из Кунгура

Мастера гончарного дела из Кунгура сделали символ будущего года. Согласно восточному календарю, 2020-й пройдет под знаком крысы. Во всей красе, в полтора метра ростом, ее отлили из керамики. Мы расскажем кому она уже принесла удачу.

Жемчужное ожерелье, драгоценные перстни, слегка надменный взгляд и хвост в руках, словно хлыст. Именно такой Крысиную королеву - символ будущего 2020 года - увидели кунгурские мастера гончарного дела. Как уверяет Александр Кобелев, директор «Кунгурской керамики», существует поверье: год будет очень хороший! Потому, что фигура обожглась в печи при температуре 1200 градусов и ни одной трещинки!

Высота почти 1,5 метра. Формы точенные, словно ваза. Впрочем, именно она и стала основой для керамической статуи.

Автор Крысиной королевы - Анатолий Шихвинцев - гончар во втором поколений. Из-под его рук вышли знаменитый глиняный аэростат, трехметровый расписной самовар, и еще чайник, венчающий главный памятник «чайной столицы» - так местные называют Кунгур.

Гончарное искусство - дело тонкое, за несколько столетий технология практически не изменилась, разве что добавился моторчик к станку. Но работать руками по-прежнему нужно с ювелирной точностью.

Крысиная королева - конечно, эксклюзив - такое не повторить. Но, процесс создания можно отследить на примере серийного производства тех же крыс, только поменьше. Все начинается с куска глины, после придания формы - статуэтки отправляются в печь.

После первого обжига изделие выглядит песочно-серым, и только дважды пройдя через печь, становится терракотовым. Далее к работе приступает художник Полина Ширинкина - это она придумала одеть Крысу в розовое платье. Чтобы она, во-первых, была нарядной, ну и светлый тон, потому как все-таки крыса, и мастер не желает делать ее серой и мрчной.

Создавать метровые скульптуры - символы года - добрая традиция, которой уже 14 лет. Мастера их делают не для продажи, а скорее для удовольствия - поэтому их гончарная лавка сегодня больше похожа на музей. Среди экспонатов - и хозяйка текущего года - принцесса свинка, в обтягивающем изумрудном платье.