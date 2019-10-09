Ветераны войны, которые не имеют права на новую квартиру?
Когда начало отопительного сезона стало причиной конца квартиры. Бытовая для Перми история – в старом доме прорвало трубу, обрушился потолок. Пострадавшим предложили переехать в маневренный фонд. Вот только этим людям больше 180 лет на двоих. Оба имеют статус ветеранов Великой Отечественной. Но не имеют права на новую квартиру. Подробности в видеосюжете
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Чем закончится спор владельцев гаражей в Разгуляе с мэрией
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019
Вандалы разгромили набережную в Добрянке
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 07.10.2019
Особенности осеннего призыва 2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.10.2019
Центр «Мой бизнес» помогает предприятиям Прикамья не только советами, но и «материально»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.10.2019
Фестиваль плова в центре Перми
Добавить комментарий: