Ветераны войны, которые не имеют права на новую квартиру?

Когда начало отопительного сезона стало причиной конца квартиры. Бытовая для Перми история – в старом доме прорвало трубу, обрушился потолок. Пострадавшим предложили переехать в маневренный фонд. Вот только этим людям больше 180 лет на двоих. Оба имеют статус ветеранов Великой Отечественной. Но не имеют права на новую квартиру. Подробности в видеосюжете