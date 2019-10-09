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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019

Ветераны войны, которые не имеют права на новую квартиру? →

Чем закончится спор владельцев гаражей в Разгуляе с мэрией

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В Перми собственники гаражей в микрорайоне Разгуляй вышли в суд Ленинского района. Основное требование – справедливая цена за снесенные гаражи. Собственники утверждают, что строения снесли без предупреждения и компенсаций, ссылаются на полный пакет документов, в том числе карту из центра технической инвентаризации, на которую нанесен план гаражного кооператива. Вот только ответчики – департамент земельных отношений Перми, управление капитального строительства Пермского края – ссылаются на такую же карту, а на ней гаражей нет. Эксперты отмечают, что наступление на гаражные кооперативы – явление всероссийское. Например, в Уфе владельцы почти 800 гаражей также отстаивают землю, которая по словам местных властей нужны для возведения социальных объектов. При этом гаражный кооператив до этого момента существовал законно. Он был создан в середине 70-х годов прошлого века. Места предоставляли тогда ветеранам войны, труда и заслуженным деятелям культуры и искусства. Договор аренды был перезаключен в 2010 году, тогда чиновники внесли в него условия, на которые, судя по всему, владельцы гаражей не обратили особого внимания. Земля должна быть освобождена по первому требованию. Причем снос гаражей власти намерены провести за счет владельцев, без возмещения затрат. Подробнее в видеосюжете

Метки: Общество, Власть, в Перми

Опубликовано: 09.10.2019 в 09:25 в рубрике - Вести Пермь

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← «ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019

Ветераны войны, которые не имеют права на новую квартиру? →

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