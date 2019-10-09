Безопасна ли дорога в школу в Перми

Для безопасности школ в Совете родителей Перми сегодня заговорили о проблемах подъездов и подходов к городским школам. Решить их помогут совместно разработанные правила. Учитывать обещают все мнения, а перечень возможных замечаний включает десяток пунктов – от присутствия бродячих собак до отсутствия света на тротуарах. Что ставит безопасность школьников под угрозу и как избежать печальных последствий разбирался наш корреспондент. Подробности нововведений