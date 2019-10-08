«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
|
|07.10.2019 в 23:48
|04.10.2019 в 21:40
|04.10.2019 в 16:22
|02.10.2019 в 23:01
|02.10.2019 в 21:28
|04.10.2019 в 18:57
|02.10.2019 в 21:28
|23.09.2019 в 22:03
|23.09.2019 в 11:05
|17.09.2019 в 23:02
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.10.2019
В Перми химики из классического университета запатентовали основу для новых лекарств
Приставы спасли жизнь должнику
В Кудымкаре действующий глава не прошел в финал конкурса на пост мэра
Вандалы разгромили набережную в Добрянке
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 07.10.2019
Особенности осеннего призыва 2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.10.2019
В Пермском крае ЕНВД отменят с 2020 г. Как идет подготовка к реформе
Ярмарка верхней одежды «Ермак» открывает новые магазины в Прикамье
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.10.2019
Об электронных трудовых книжках
Центр «Мой бизнес» помогает предприятиям Прикамья не только советами, но и «материально»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.10.2019
Сёйва снова в блокаде бездорожья
Фестиваль плова в центре Перми
ФНС напоминает: Все ИП должны уплачивать страховые взносы!
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.10.2019
Офтальмологи «Три-З» рассказали о современных методах борьбы с катарактой
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 30.09.2019
Что означают красные квитанции на тепло?
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Вандалы разгромили набережную в Добрянке
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 07.10.2019
Особенности осеннего призыва 2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 04.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.10.2019
Центр «Мой бизнес» помогает предприятиям Прикамья не только советами, но и «материально»
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 02.10.2019
Фестиваль плова в центре Перми
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 01.10.2019
Офтальмологи «Три-З» рассказали о современных методах борьбы с катарактой
Добавить комментарий: