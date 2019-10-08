Вандалы разгромили набережную в Добрянке

Меньше месяца простояли новые фонари, урны и лавочки, установленные на набережной Камы в городе Добрянка. Вандалы разгромили все элементы декора, чем буквально прошлись ножом по сердцу людям, что поднимали набережную всем миром. Отдельные детали так и валяются.

Ночь, набережная, фонарь. Некто своеобразно отреагировал на новую обновленную береговую линию в Добрянке. Малые архитектурные формы подверглись атаке.

История этого места берет начало с приезда графа Строганова в 1880 году. Тогда был заложен Графский сад. После революции название поменялось на рабочее - Сад металлургов, а ещё позже на народное - сад Берёзка. Ближе к двухтысячным наступило запустение. Возродить историческую часть города взялись буквально всем миром. Вернуть и попытаться сделать лучше удалось, в том числе, благодаря грантам, которые получили четыре ТОСа – территориальные общественные самоуправления.

Татьяна Клепилина, руководитель проекта «Графский сад»:

- В данном проекте 3,9 млн рублей. В том числе средства жителей и предпринимателей нашего города. Собирали тяжело, и когда всё установили, вандалы начали всё гнуть, всё ломать.

Почему люди портят чужое имущество? При этом у вандалов особая тяга проявляется к арт-объектам. В Березниках внимание привлекла гигантская солонка, и не простояв недели, сломали одну из секций. А Пермского деревянная буква «П» вообще рекордсмен по вандализму. Но не горит! Создатели обильно пропитали брёвна огнеупорным составом.

Но если с современным творчеством всё понятно – оно привлекает и вызывает эмоции, они бывают разными. Урны, скамейки, фонари пока подлатали, как могли. Объект пока не на балансе. Из предложений – усилить охрану или установить камеры, чтобы знать «героев» в лицо.