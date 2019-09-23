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← Коллекция Мишек Тэдди на экспозиции в Центральном выставочном зале

Камнерезы потрудились над украшением Кунгурской ледяной пещеры

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В Кунгуре завершился уже третий по счету, ежегодный фестиваль камнерезов. На этот раз мастера творили скульптуры небольшие, но запечатлевающие совершенно необычные предметы и даже явления. Например, двуликое существо или молекулярное вещество.

Третий раз на площадке у Кунгурской ледяной пещеры собираются скульпторы, на этот раз из Перми, Кунгура, Ижевска и Яйвы. Пять дней длится фестиваль камнерезного мастерства. В этом году участники работали по направлению «скульптура малых форм». Каждое произведение в итоге можно разместить в помещении.

Первый этап - это конкурс эскизных проектов, на него заявилось четырнадцать человек, шесть из них прошли во второй этап, сейчас - выбрали лучших.

Материал, традиционно - известняк, известный мастерам ещё со времён египетских пирамид, используемый во всём мире. И пусть камень считают мягким, работать с ним не так-то просто.

Первый фестиваль провели в 2017 году, тогда скульпторы трудились над символом пещеры. А ещё до того, как начали работать с камнем под открытым небом, собирались умельцы, которые создали несколько образов, работая внутри горы. И вот, под сводами, их можно найти и увидеть, это - птица Карс, Леденея, а чуть дальше, притаился пещерный дух.

Проводя фестиваль первый раз, думали, получится ли он ежегодным. Сейчас задумка ещё несколько расширить границы, сделав собрание скульпторов международным. А пока задача подобрать новым скульптурам достойные места, чтобы, например, двуликое существо хорошо просматривалось с обеих сторон.

Метки: Культура, В России, В мире

Опубликовано: 23.09.2019 в 11:05 в рубрике - Вести Пермь

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