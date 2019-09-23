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Видеонаблюдение онлайн без забот

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За всем трудно конечно уследить. Но приблизиться к этому сегодня предлагают телекоммуникационные компании. Один из крупнейших представителей рынка данного вида услуг – «Ростелеком» - активно продвигает сервис частного видеонаблюдения - за собственной квартирой или участком.

Клиентам «Ростелекома», и всем желающим компания предлагает воспользоваться такой услугой, как «видеонаблюдение» - отслеживать происходящее дома, на земельном участке, если речь идёт о частном секторе в режиме онлайн, получать уведомления о движении в кадре, посторонних звуках, перекрытии обзора.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Можно наблюдать, как у вас дома идёт ремонт, пока вы на работе, или если вы уехали в отпуск, в длительную командировку, и волнуетесь за безопасность своей квартиры, камеры видеонаблюдения вам помогут быть спокойными.

Алгоритм прост - выбрать место, включить камеру в сеть, активировать приложение на смартфоне или планшете, и отслеживать то, что происходит в ваше отсутствие. Камеры разные - внутренние и наружные, есть купольные и цилиндрические. Купольная - имеет возможность менять угол обзора по горизонтали и по вертикали.

Записи с этих камер хранятся в течение недели, то есть, при желании можно просмотреть нужный момент, можно делать скриншоты, если необходимо скачивать видео.

Если говорить о технических характеристиках - камеры ведут съёмку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для работы в ночном режиме, защищены от дождя, снега и даже грозовых разрядов.

Кроме того, специалисты говорят о том, что все записи защищены от возможных киберугроз, а для пользователей организована круглосуточная поддержка.

Метки: Наука и техника, Интернет, Общество, Происшествия, В России

Опубликовано: 23.09.2019 в 22:03 в рубрике - Вести Пермь

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