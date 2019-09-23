Коллекция Мишек Тэдди на экспозиции в Центральном выставочном зале

В Центральном выставочном зале Перми открылась экспозиция мишек Тедди. Плюшевых игрушек ручной работы представили мастера России и ближнего Зарубежья. В коллекциях есть как классические, бурые или серые, так и авторские - в образе королевы Елизаветы или Фредди Меркури. Все экземпляры можно купить. Правда, из-за эксклюзивности и дороговизны материалов цены кусаются, доходя порой до десятков тысяч рублей.