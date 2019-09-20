«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.09.2019
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
Основные темы: в Перми возбуждено уголовное дело по факту убийства собак, на Вышке частично прекратил работу детский сад, вКунгуре завершился фестиваль камнерезов
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