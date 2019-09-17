Аэропорт Перми временно будет ограничивать прием и отправку дневных рейсов
С сегодняшнего дня, в течение ближайших семи дней начинает на время прекращать свою работу Пермский аэропорт. Для прилета и отправки самолетов его закрывают с утра и до семи часов вечера. Связано это с продолжением реконструкции, а именно - установкой долгожданных рукавов на перроне. Подробности в видеосюжете>>
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