Аэропорт Перми временно будет ограничивать прием и отправку дневных рейсов

С сегодняшнего дня, в течение ближайших семи дней начинает на время прекращать свою работу Пермский аэропорт. Для прилета и отправки самолетов его закрывают с утра и до семи часов вечера. Связано это с продолжением реконструкции, а именно - установкой долгожданных рукавов на перроне. Подробности в видеосюжете>>