Где бесплатно привиться от гриппа
В Пермском крае официально стартовала прививочная кампания против гриппа. Об этом объявили на пресс-конференции. Заявлено, что в поликлиники уже поступила первая партия вакцины под названием «Совигрипп». Этот препарат, кроме прочих компонентов, содержит адъювант СОВИДОН - соединение для иммунного ответа. Поэтому прививка заодно помогает организму бороться с другими вирусами, в том числе ОРВИ.
Как сообщают специалисты, состав вакцины ежегодно меняется. Штаммы, которые представлены в вакцине являются, по мнению Всемирной организации здравоохранения, актуальными для нынешнего сезона.
Санитарные врачи советуют поставить прививку как можно скорее. Тогда организм вовремя выработает иммунитет. Сделать это можно в поликлиниках по месту прикрепления страхового полиса, в медицинских кабинетах детских садиков, организаций общего, среднего специального и высшего образования, здравпунктах, возможно проведение вакцинации по месту работы с привлечением прививочных бригад.
Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края:
- Вакцинация вся бесплатна, вакцина поступает централизовано за счет федерального бюджета. С собой нужно иметь полис страхования. Это обычная медицинская услуга.
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