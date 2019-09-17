Форум по нейромаркетингу для предпринимателей

В Перми сегодня прошел форум по нейромаркетингу. Здесь учили, как правильно продавать товар, психологически воздействуя на покупателя. Причем, преображаться в этом случае должен даже тот, кто торгует. При чем тут герои знаменитой сказки "Алиса в стране чудес"? выяснял наш корреспондент.

Чеширский кот и шляпник из "Алисы в стране чудес" встречают на входе всех участников форума. Сегодня это первый элемент нейромаркетинга в действии. Для начала - в позиционировании Льюиса Кэрола.

Задача спикеров - сказку сделать былью и объяснить участникам, как нейромаркетинг может помочь в продвижении товара.

Те предприниматели, которые на самом деле хотят тесно дружить и контактировать со своими клиентами, в данном случае они и используют нейромаркетинг, для того чтобы превзойти ожидания, для того чтобы у их клиентов были положительные, правильные эмоции.

На форуме учатся продвигать не только товар, но и самих себя. В течение дня двух участников ждет полное преображение. Новый гардероб, цвет волос, макияж подбирает профессиональный стилист.

Форум организован Корпорацией развития малого и среднего предпринимательства Пермского края сервисный центр "Мой бизнес" совместно с "Пермским фондом развития предпринимательства" по поручению Правительства Пермского края. Участники форума - бизнесмены и маркетологи.

Поиск новых партнеров на форуме предельно упрощен. Есть доска: ищу, друзей партнеров, команду. Здесь и я могу быть чем-то полезен. Обмен контактами идет постоянно.

На форуме, изначально рассчитанном на 500 человек, количество зарегистрированных участников уже перевалило за 850. География - весь уральский регион.

Мероприятия для предпринимателей на этом не заканчиваются. До конца года планируют провести еще как минимум два форума – отраслевой и специализированный по интернет-маркетингу. Результат на себе первыми должны почувствовать покупатели.



